Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyelerinin katılımı ile KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası tarafından kuruluş çalışmaları yürütülen 4. OSB’nin adının Kayseri Erciyes OSB olarak belirlendiğini söyledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, sanayicilerin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “İçerisinden geçtiğimiz bu dönemde kaynak sıkıntısı ve kredilerin yetersizliğinin, kısıtlı miktarda bulunsa bile maliyetlerinin çok yüksek ve yönetilmez olduğu herkes tarafından kabul edilen zor bir süreçten geçiyoruz. İş insanlarımız ve yatırımcılarımız, faiz, enflasyon ve kaynak yetersizliği ile mücadele etmektedir” dedi.

Orta Vadeli Programda yer alan hedeflerin gerçekleşmesi temennisinde bulunan Özkaya, “Bizler iş insanları olarak bu programdan öncelikle kısa vadeli beklentilerimizin karşılanmasını umuyoruz. Finansa erişim konusunda sağlam zeminler oluşturmalıyız. Bu dönemde alınacak kararların, sanayicilerimizin yatırım, ihracat ve istihdam iştahlarını kaynak yetersizliğinin etkisinde bırakmaması ve önlemlerin bu konulara göre düzenlenmesi gereklidir” diye konuştu.

Küresel ve yerel faiz oranlarındaki artışların, önümüzdeki dönemde tüketici davranışlarında talep daralması olarak kendini hissettireceğini açıklayan Özkaya, iş insanlarının bu süreci dikkate alarak hesaplarını, stoklarını, gelir ve gider bütçelerini dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği kısmi durgunluğa göre yeniden gözden geçirmelerinde fayda olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ahilik kültürünü yaşatıp gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunan tüm esnaf, sanatkar ve iş insanlarımızın Ahilik Haftası'nı kutlayarak, KAYSO tarafından yılın Ahisi seçilen duayen sanayici Necmettin Bakır’ı tebrik etti.

“Sürdürülebilir kalkınma için üretime daha çok ağırlık vermeliyiz”

İkinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Başkan Büyüksimitci, Türkiye’nin 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 oranında büyüdüğünü hatırlatarak, “Depremin etkisinin devam ettiği dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu büyüme oranını oldukça önemli buluyoruz” dedi.

Sürdürülebilir kalkınma için üretime daha çok ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Büyüksimitci, “Açıklanan verilere baktığımızda dış talep ve sanayide ivme kaybı olurken, büyümeye tüketim katkısının dikkat çektiğini görüyoruz. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için üretime daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Tüketimden daha yüksek bir üretim seviyesini yakalamamız için, katma değeri yüksek imalat sanayilerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“OVP’yi belirsizliğin azaltılması bakımından oldukça kıymetli buluyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanana Orta Vadeli Programın (OVP) iş dünyasının yol haritasını görmesi ve belirsizliğin azaltılması bakımından oldukça kıymetli bulduklarını ifade eden Büyüksimitci, “Açıklanan programda, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı gibi konulara ağırlık verilecek olması oldukça önemli.

Programın amacına ulaşması ve ülkemizin hedeflerini yakalaması için biz de sanayiciler olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“İstihdam konusu sorunlarımızın başında geliyor”

Konuşmasında sanayicilerin sorunlarına da değinen Büyüksimitci, en önemli sorunlarının başında istihdam geldiğini, mera vasfındaki taşınmazların ve bürokratik gecikmelerin süre kayıplarına neden olduğunu, parsellerdeki çekme mesafelerinin inşaat alanlarına dahil edilmesi gerektiğini, mevcut sulu söndürme sistemleri uygulamalarının sanayicilere ekonomik yük ve sorumluluk getirdiğini ve son olarak sigorta şirketlerinin firmalara sigorta yapmaktan imtina ettiklerini, bunun da firmaları ciddi anlamda sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Marmara Bölgesi'ne alternatif, İç Anadolu- Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının planlanmasının ülkemizin geleceğini yakından ilgilendirdiğini kaydeden Büyüksimitci, “Yeni yatırım havzası oluşmasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu da TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında bahsetmişti. Yeni bir planlama yapılarak, yeni üretim alanlarının hazırlanması adına bu önerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz” dedi.

4. OSB

KAYSO tarafından kuruluş çalışmalarını yürütülen 4. OSB hakkında da bilgi veren Büyüksimitci, “4. OSB’nin yer seçimi tamamlandı ve sınırları kesinleşti. Bugünkü meclisimizde de 11 asil 11 yedek üyeden oluşan 4. OSB Müteşebbis heyetimizi oylarınıza sunup, kuruluş protokolü ile birlikte Bakanlığımızdan sicil alarak, yeni OSB’mize tüzel kişilik kazandırmış olacağız. Yeni kuracağımız OSB’nin adını da Kayseri Erciyes OSB olarak belirledik” şeklinde konuşmasını tamamladı.