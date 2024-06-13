Beşiktaş'ta Seçme ve Sicil Kurulu başkanlığına aday olan Dr. Oğuz Giray, İnegöl Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Beşiktaş Kulübü'nde demokrasinin ve eşitlik ilkesinin arkasında duracaklarını belirten Dr. Oğuz Giray, "Beşiktaş bir kişi ve grubun himayesinde olamaz. Kongre üyelerimizle yaptığımız değerlendirmelerde Beşiktaş'ı nasıl ileriye taşıyabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz. Koltuk sevdalısı değiliz. Ekip olarak Beşiktaş Kulübü'ne kalite getirmeye gayret ediyoruz. İnegöl Beşiktaşlılar Derneği'ne bize gösterdiği ilgi ve destek için teşekkürü borç biliriz" dedi.

"Beşiktaş'ın hizmetindeyiz"

İnegöl Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Nedim Fidanözü de yaptığı açıklamada, Dr. Oğuz Giray ve ekibinin Beşiktaş için bir şans olduğunu belirterek, "Oğuz hocamıza Beşiktaş'ı nasıl daha ileriye taşıyabileceği konusunda görüşlerimizi ilettik. Biz dernek olarak Beşiktaş'ın hizmetindeyiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ