Tavuk Dünyası, merkez restoranlarında çalışan memnuniyeti konusunda yeni bir adım atarak haftada iki gün izin uygulamasını başlattı. İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 12 merkez restoranında başlattığı pilot uygulamayı 1 Haziran tarihi itibarıyla tüm merkez restoranlarında kalıcı hale getiren şirket, haftada iki gün izin uygulamasıyla ek istihdam da sağlayacak.

‘Fast-casual’ restoran deneyiminin Türkiye’deki öncülerinden Tavuk Dünyası, merkez restoran çalışanları için haftada iki gün izin uygulaması başlattı. 2023 yılının Eylül ayında üç restoranda başlayan ve 12 restoranda devam eden uygulama, 1 Haziran tarihi itibarıyla tüm merkez şubelerde devreye alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Günümüzde çalışanların kurumlardan beklentilerine baktığımızda iş-özel hayat dengesini korumak ve esneklik öne çıkıyor. Özellikle Z kuşağı çalışanların beklentileri bu yönde oluyor. Yoğun ve vardiyalı çalışma koşulları, haftada bir gün izin kullanmak gibi çalışma şartları özellikle yeme-içme sektöründe sirkülasyonun yoğun olmasına neden oluyor. Bu da hem çalışan sadakatini hem de İK süreçlerini olumsuz etkiliyor. Biz de şirket olarak, çalışan ve misafir memnuniyetini her şeyin önünde tutuyoruz. Bizim için mutlu çalışanlar, mutlu misafirler demek. Bu doğrultuda, merkez restoranlarımızda sektöre örnek olacak bir uygulamayı başlatarak restoran çalışanlarımızın haftada bir gün olan izin süresini haftada iki güne çıkardık. İlk olarak Eylül ayında üç merkez restoranımızdan başlayarak, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 12 merkez restoranımızda pilot uygulama gerçekleştirdik. Haziran ayı itibarıyla tüm merkez restoranlarımızda kalıcı hale getirdiğimiz iki gün izin uygulamasına başladığımızdan bu yana personel devir hızımızda yüzde 30’a yakın düşüş elde ettik. Great Place To Work değerlendirmesine göre pilot uygulama yapılan restoranlarımızdaki çalışan memnuniyeti oranı diğer restoranlarımızın yüzde 14 üzerinde değerlendirildi” dedi.

“41 merkez restoranımızda istihdamı artırmayı amaçlıyoruz”

Haftada iki gün izin uygulamasıyla çalışan sadakatini artırmayı, sirkülasyonun da önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Mumcu, uygulamanın İK süreçlerine etkisiyle ilgili ise şunları söyledi: “İşe aldığımız çalışanlarımız belli bir oryantasyon sürecinden geçiyor. Aldıkları eğitimlerle çalışanlarımız daha donanımlı hale geliyor. Ancak sektörde sirkülasyon oranı çok yüksek. Her yeni çalışanımız için belli bir eğitim süresi gerekiyor. Mutlu ve kalıcı çalışanlar ile bu süre azalacaktır. Haftada iki gün izin uygulaması ile İK tarafında işe giriş ve işten çıkış süreçleri için harcanan toplam sürenin yüzde 50 azalacağını öngörüyoruz. İK süreçlerinde verimliğin, çalışan sadakatinin ve misafir memnuniyetinin artmasını amaçlıyoruz.”

Bu uygulamanın ek istihdam sağlayacağına da dikkat çeken Mumcu, sözlerini şöyle tamamladı: “Aynı zamanda merkez restoranlarda haftada iki gün izin uygulamasıyla daha fazla çalışana ihtiyaç doğacağından, yıl sonuna kadar 41 merkez restoranımızda sağladığımız istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. Bu uygulamamızla fast-casual sektörüne yön vereceğimizi, bu gibi uygulamaların sektörde devamının geleceğini düşünüyoruz.”