Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü görevlileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Su yapıları' sunumu gerçekleştirdi.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Gökhan Umur ile DSİ Bilecik 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle buluştu. Gerçekleştirilen etkinlikte 'DSİ faaliyetleri ve su yapıları' başlığı altında sunumlar yapılarak, inşaat mühendisliği öğrencilerine mesleki uygulamaların tanıtılması amaçlandı. Bu kapsamda DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Bilecik ili özelinde tamamlanan ve devam eden su yapıları projelerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Sunumlarda; havza yönetimi faaliyetleri, barajlar, göletler, sulama tesisleri, taşkın koruma yapıları ile su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yönelik uygulamalar ele alındı. Öğrencilere, teorik bilgilerin sahadaki uygulamalara nasıl yansıtıldığı, proje örnekleri üzerinden aktarıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ,'Üniversite olarak öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür uygulamalı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini önemsiyoruz. DSİ gibi ülkemizin önemli kurumlarının tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşması, mezuniyet sonrası meslek hayatlarına güçlü bir hazırlık sunmaktadır' dedi.