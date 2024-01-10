DSP İnegöl İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar'ın yaptığı açıklamada satır başları şöyle;

"Kıymetli İnegöllü Hemşerilerimiz

2023 yılında yapılan Genel Seçimler sürecinde sizlerin de bildiği üzere DSP İnegöl İlçe Başkanlığı Yönetimi olarak Parti Meclisimizin müstakil olarak seçimlere katılma kararına uymayan ve AKP ile seçim ittifakı yapan Genel Merkezin kararı sonrası, seçimlerde Cumhur İttifakına destek vermeyeceğimizi ve siyasi çalışmada da bulunmayacağımızı açıkça ifade etmiş ve hiçbir çalışma faaliyeti yürütmemiştik. Bu süreçler sonunda dik duruşumuz ve Rahmetli Onursal Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit ilkelerine bağlılığımız taktir edersiniz ki Ankara’yı oldukça rahatsız etmiştir. Süreci dikkatle ve siyasi etik çerçevesinde sükûnet ile takip ettik. Partimizin Olağan Genel Kurultayının yapılmasını ve Demokratik teamüllerin işlemesini bekledik. İsminin içerisinde dahi “DEMOKRATİK” ve “SOL” kelimelerinin var olduğu lakin sadece kelimeden ibaret olduğunu anladığımız siyasi partimizde Kurultay’da mevcut Genel Başkan’a rakip olacak her kişi menfur şekillerde engellenmiştir. 54 ilde aktif İl Başkanlığı olan DSP sadece 29 İl Başkanlığının katılımı ve 663 Kurultay Delege sayısı ile anti demokratik metotlarla Kurultaya gitmiştir. Kurultayda sadece 313 Delege oy kullanmış ve 306 geçerli oy ile mevcut Genel Başkan tekrar seçilmiştir. Partinin %50 İl Başkanlığının katıldığı ve bunlarında sadece %46 delegesinin oyunu alarak seçilen bir yönetim mevcuttur. Tüm bu yaşananlar ve 2024 Yerel Seçimlerin başlama sürecini de titizlikle gözlemledik.

2024 Yerel Seçimleri öncesi Demokratik Sol Partinin %25’lik kesimini dahi temsil etmeyen Genel Merkez Yönetimi adına Genel Sekreter Hasan Erçelebi’nin AA Muhabirine 06 Ocak 2024 tarihinde verdiği açıklamayı da hayretle okuduk. Sayın Erçelebi;

"Büyükşehirlerde değil ama ilçelerde, belediye meclis üyeliklerinde adayımız olacak. Cumhur İttifakı'na zarar vermeyecek şekilde olabilecek her yerde adaylarımız olacak. Bizim daha önce kazandığımız ilçeler var, yeni kazanacağımız ilçeler var. İlçeler ve beldeler düzeyinde bir hayli gireceğiz. Herhangi bir isimlendirme olmadı. Onları önümüzdeki hafta netleştireceğiz."

Bu açıklama ve siyasi gelişmeler ışığında bizler İnegöl İlçe Yönetimi olarak genel seçimlerde durduğumuz çizgimizi bozmadan aynı düşünce ve kanaatte olduğumuzdan 10 Ocak 2024 tarihinde DSP Bursa İl Başkanlığına verdiğimiz istifa dilekçesi ile İnegöl İlçe Yönetiminden istifa etmiş bulunuyoruz. Demokratik Solcular hiçbir siyasi partinin stepnesi değildir. Rahmetli Genel Başkanımız Sayın Ecevit ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK hakkında defalarca ağıza alınmayacak aşağılamalarda ve hakaretlerde bulunan bir siyasi anlayış ile yol yürümeyi asla kabul etmiyoruz. Bugüne kadar gerek yönetim kurullarımızda görev alarak, gerekse gönüllü olarak bizlere maddi veya manevi destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. DSP veya herhangi bir muhalefet partisinin tek amacı iktidara doğru yürümek ve tek başına seçimlerde var olmaktır.

Saygılarımızla İnegöl İlçe Halkımıza duyurulur.

DSP İnegöl Eski İlçe Yönetimi Adına

Halil Büyükışıklar"