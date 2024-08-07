Gölcük Haber Gazetesi'nin kurucusu ve deprem dönemi dahil aralıksız yayın yapan gazeteci Nurettin Şenemre yaşamını yitirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli basınının duayen isimlerinden, sürekli sarı basın kartı sahibi, Gölcük Haber Gazetesi imtiyaz sahibi ve kurucusu Mahmut Nurettin Şenemre, 28 Mart günü evinde geçirdiği kalp krizi sonrası önce Necati Çelik Devlet Hastanesine akabinde Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Şenemre, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 65 yaşında vefat etti.

CENAZESİ İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP GÖLCÜK MERKEZ CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK

38 yıl önce Gölcük Haber Gazetesi'ni kuran ve deprem dönemi dahil aralıksız yayın yapan gazeteci Nurettin Şenemre hakkın rahmetine kavuştu. Şenemre'nin cenazesi bugün Cenazesi ikindi namazına müteakip Gölcük Merkez Camiinden kaldırılarak 17 Ağustos Mezarlığına defnedilecek.