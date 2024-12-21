Duayen kadın gazeteci Hicran Aygün’den acı haber geldi.

MGTV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Gürbüz, “Delidolu, dobra bir karaktere sahip olan Hicran’ın aslında pırlanta gibi bir kalbi, kırılgan bir yüreği vardı. Bab-ı Ali’nin acımasız çarkı onu da öğüttü ve erken yaşta aramızdan aldı! Ruhu şad olsun.. Üzüntüm büyük” ifadelerini kullandı. Hicran Aygün’ün cenazesi, 18 Aralık Çarşamba günü öğle namazını müteakip Kağıthane, Hürriyet Mahallesi, Cengiz Topel Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı’na defnedilecek.

HİCRAN AYGÜN KİMDİR?

Hicran Aygün Yeni Yüzyıl, Radikal, Evrensel ve Nokta Dergisi gibi önemli medya kuruluşlarında görev yaptı. Star Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü, Aydınlık’ta haber koordinatörlüğü, Takvim’de ise yayın koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Aygün son olarak Yurt Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi.