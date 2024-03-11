Kuru havalarda cildin nemini kaybettiği zaman dudak çatlakları da oluşabilir. Çatlak dudaklar kuruluk, kızarıklık, çatlama, dökülme ve hassaslaşma gibi etkilere sahip olabilir. Bir başka çatlama sebebi, belirli vitaminlerin, alerjik reaksiyonların, dehidratasyonun, sigaranın ve güneş ışığına maruz kalmanın olmamasıdır. Çatlak dudaklara ne iyi gelir ayrıca evde tedavi ile bazı bitkisel ve doğal çözümler de denenebilir.

Dudak Çatlamasına Ne İyi Gelir?

1. Dudak çatlaması için peeling: Dudaklar için şeker peelingi

Şeker, ölü cilt hücrelerini çatlak dudaklardan arındırmak için kullanılabilir. Şeker ayrıca doğal bir yumuşaklık verir.

– 2 çay kaşığı şeker 1 çay kaşığı balla karıştırılır. Elde edilen hamur dudaklara uygulanır ve birkaç dakika kurumaya bırakılır.

– Uygularken parmak ve dudaklar masaj yapılabilir. Daha sonra dudaklar ılık su ile yıkanır.

2. Dudak çatlamasına bal

Bal, çatlak dudakların tedavisinde antibakteriyel özelliklerle de kullanılabilir. Ayrıca dudakları nemlendirir.

– Saf bal, günde birkaç kez çatlamış dudaklara uygulanabilir.

– Bal ve gliserinden bir hamur yaparak dudaklarda uyumadan önce de uygulanabilir. Sabahları dudaklar yumuşak bir yapıya sahip olacak.

3. Dudak çatlamasına gül yaprakları

Gül yaprakları da çatlamış dudaktaki ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir. Bu yöntem ayrıca dudakları pembe bir renk vererek nemlendirir.

– Bir avuç gül yaprağı suda iyice yıkanır. Yapraklar birkaç saat sütü emdirilir. (Süt ürünleri ile ilgili bir alerji varsa, gliserin kullanılmalıdır.)

– Gül yaprakları kalın hamur haline getirilir.

– Hamur, günde iki veya üç kez kuru dudaklara uygulanabilir. Yatağa gitmeden önce uygulandığında daha etkilidir.

4. Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, aynı zamanda onları nemlendirirken çatlak dudakları iyileştirmeye yardımcı olur. Dudaklara günde sadece birkaç kez saf hindistan cevizi yağı uygulanabilir. Hardal yağı veya zeytinyağı da kullanılabilir.

5. Dudak çatlamasına hint yağı

Hint yağı kuru ve çatlamış dudaklar için başka bir tedavi yöntemidir.

– Günde birkaç kez dudaklara sadece saf Hint yağı uygulanabilir.

– Yatıştırıcı bir tedavi için, Hint yağı bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı gliserin ve birkaç damla taze limon suyu karıştırın. Tam karıştırmadan sonra, yatmadan önce uygulanır. Dudaklar sabahları ılık suya batırılmış pamuk ile temizlenir. Dudaktaki çatlaklar, yıl sonuna kadar her gün kullanılabilir.

6. Dudak çatlamasına süt kaymağı

Yüksek yağlı süt slaytları da doğal bir dudak nemlendiricidir.

– Taze süt yaklaşık 10 dakika dudaklarında tutulabilir. Sonra dudakları bir pamuk tomurcuğu ile yavaşça temizleyin.

– Uygulama günde bir kez yapılmalıdır.

7. Dudak çatlamasına aloe vera jel

Aloe vera cilt için çok etkili bir çözümdür. Nemlendirici etki dudaklardaki çatlaklarda da kullanılır. Her gün az miktarda aloe vera jeli dudaklara uygulanabilir. Cildi beslerken çatlakları iyileştirmeye yardımcı olur.

8. Dudak çatlamasına salatalık

Salatalık, çatlak dudaklar için başka basit ve doğal bir çözümdür.

– Salatalık suyu dudaklara uygulanabilir. Salatalık dilimleri, salatalık suyu yerine da kullanılabilir. Bu kurutulmuş dudaklar nemlendirir. Salatalık dilimleri dudakları fırçalayabilir. Dudaklarda 10-15 dakika sonra dudaklar ılık su ile yıkanabilir. Bu günde birkaç kez yapılabilir.

9. Dudak çatlamasına vazelin

Vazelin çok kuru dudakların tedavisinde kullanılabilir. Kuru dudaklara sadece bazı vazelin uygulanır. Süreç günde birkaç kez tekrarlanabilir. Yatmadan önce uygulanması daha etkili sonuçlar sağlayacaktır.

10. Su

Dehidrasyon, yani su kaybı, çatlamış dudaklar için bol miktarda su tüketmek için gereklidir. Su içme bedenini nemli tutmak çok önemlidir. Su içmediğinizde dudaklar çok çabuk kurur.

Dudak Çatlamasını Önlemek

Çoğu insan zaman zaman dudak büküyor. Çatlamış dudakları tedavi etmek ve önlemek için yapabileceğiniz çok şey var. Bu ipuçlarını uygulayın;

Dudaklarını koru :Soğuk ve kuru havalarda dışarı çıkmadan önce, güneş koruyucu içeren bir yağlayıcı krem ​​veya balsam uygulayın ve dudaklarınızı bir fularla örtün. Genellikle açık havada iken tekrar uygulayın.

Dudaklarını yalamaktan kaçının: Tükürük, hızlı bir şekilde buharlaşır ve dudakları kurumadan daha kuru hale getirir. Dudaklarınızı yalamaya meyilliyseniz, aromalı dudak balsamından kaçının – dudaklarınızı daha fazla yalamak için sizi cezbedebilir.

Hidratlı kalın: Bol sıvı tüketin ve evinizdeki havayı nemlendiriciyle nemlendirin.

Alerjenlerden uzak durun: Kozmetik veya cilt bakım ürünlerindeki tahriş edici maddeler veya koku veya boya gibi alerjenlerle temastan kaçının.

Burnundan nefes al: Ağzınızı solumak, dudaklarınızın kurumasına neden olabilir.

Çatlama şiddetli ise ve evde tedaviye cevap vermiyorsa, doktorunuza danışın. Nadiren, kalıcı çatlamış dudaklar altta yatan bir problemi işaret edebilir.