Kaynağını Kepez Hidroelektrik Santrali’nden alan Düden Şelalesi , Antalya’nın enfes güzelliklerinden birisidir. Şelale Düden Çayı boyunca iki kola ayrılırlar , bu kollardan biri Aşağı Düden Şelalesi , diğeri ise Yukarı Düden Şelalesidir.Bu iki kolda Akdeniz’e dökülmektedir. Antalya merkezine 10 km uzaklıkta bulunan kolu olan Aşağı Düden Şelalesi ile Varsak’a yaklaşık 1 km uzaklıkta olan kolu ise Yukarı Düden Şelalesidir.Ayrıca Yukarı Düden Şelalesi hem piknik alanı hem de mesir alanı olarak kullanılmaktadır.

Düden’in Antalya’nın merkezine yaklaşık 15 km kadar kuzeyinde Düdenbaşı Şelalesi adında diğer bir çağlayanı bulunuyor. Bu şelalenin arkasına doğru uzanan ve ziyaretçilerini büyüleyen bir mağara bulunmaktadır.

Turizm açısından turistlerin göz bebeği olan Antalya’nın gezilecek bir çok yerlerinden biriside Düden Şelalesidir. Antalya’ya seyahat ettiğinizde lk olarak uğramanız gereken yerlerden önemli destinasyonlardan biri olan Düden Şelalesi, ayrıca şehrin tozlu ve gürültülü havasından kaçıp şelalenin huzur dolu sesi ile burada sakinleşebilirsiniz. Sadece manzarası ile değil bir çok etkinlikler ile de bir çok turistin ilgisini çekmektedir.

Düden Şelalesinde Yapılacak Şeyler

Düden Şelalesi, doğal güzelliği ile herkesi büyüleyen bu beldede , hem yaz hem de kış aylarında debisini koruyan Şelale, kendi doğal güzelliği ve çevresinde yapılacak bir çok aktivite olduğu için ziyaretçilerin gözde yerlerinden biridir.

Doğa Yürüyüşü

Türkiye’nin en güzel yürüyüş yollarına sahip şelale, çevresinde buraya ulaşana kadar doğa yürüyüşü yaparak hem manzaranın tadını hemde şelalenin içinizi rahatlatan sesi ile yürüyüşün tadını çıkarabilirsiniz.

Piknik Yapmak

Yukarı Düden Şelalesi kolunda bulunan piknik alanları sayesinde huzur dolu bu manzara eşliğinde aileniz ve dostlarınız ile buradan piknik yapmak sizlere çok ayrı bir tat verecektir.

Mini Tabiat Parkı

Şelale çevresinde bulunan küçük tabiat parkı ile içerisinde bir çok canlı türlerine ve bitki türlerini buradan görebilirsiniz.Tabiat parkında bulunan hediye dükkanından ise sevdiklerine anı olarak buradan güzel hediyelikler alabilirsiniz.

Düden Şelalesi Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Antalya şehrinin Varsak kentine 1 km yol bulunan Düden Şelalesine ulaşım oldukça basittir.Otogardan veya havalimanından Varsak kentine vardıktan sonra otobüsler ile Düden Şelalesine ulaşım sağlayabilirsiniz.1.5 saat süren yolculuk ile buraya hemen ulaşabilirsiniz.

Düden Şelalesi Ziyaret Saatleri

Düden Şelalesi ziyaretleri mevsimsel olarak farklılık göstermektedir.Haftanın bütün günleri ziyarete açık olan Şelale, sabah 08:00 ile akşam 19:30 arasında ziyaret edebilirsiniz. Mevsimlerden dolayı değişen saatlerde,kış aylarında çoğunlukla akşam saat 18.00’dan sonra ziyaretçilere kapılarını kapatmaktadır.

Düden Şelalesi Giriş Ücreti 2019

Kepez Mesire Alanı’nın içerisinde yer alan Şelale, giriş için çok ucuz bir miktarda olarak kişi başı 5 TL gibi bir ücret alınmaktadır ancak ziyaretler için Müze Kart maalesef burada geçerli değil.