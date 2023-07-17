Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavga, sevinç dolu bir günü kana buladı. Fotoğrafçı ile düğün sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda fotoğrafçının açtığı ateşte iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı.

Olay, Dilovası'nın Orhangazi Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre damat Güven E., anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.'ye çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını ve ödemeyi kendisinin yapacağını söyledi. Ancak fotoğrafçı ısrarla çektiği fotoğrafları satmak isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı. Ancak M.Y., silahını alarak damadın evine gitti ve kapının önünde bekleyenlere ateş açtı. Açılan ateş sonucunda damadın sağdıcı Ömer Torun ve amcası İdris Esen hayatını kaybetti. Damat Güven E., damadın babası Abdurrahman E., damadın kardeşi Yusuf E. ve komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G. ise yaralandı.

Görgü tanıklarından Mehmet Sait Atahan, olayı şu şekilde anlattı: "Teyzemin çocukları olur. Bizim düğünümüz vardı. Olay, düğün salonunda ufak bir ağız münakaşası ile başladı. Teyzemin çocukları, fotoğraf çeken şahıslardan rica etti. Fotoğrafını çektiği kişilerden para almamasını, kendisinin toplu alacağını söyledi. Damat misafirlerin rahatsız olmasını istemedi. Fotoğrafçı, 'Sanane, sen kimsin' diye cevap verince tartışma çıkıyor. Daha sonra damat ayrıldı. Fotoğraf çeken arkadaş ise, 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' dedi. Gözüm ikisinin üzerindeydi. Orada yatıştılar. Aradan yarım saat geçtikten sonra yine aynı konudan münakaşa oldu. Biz yine olayı yatıştırdık. Fotoğraf çeken çocuk salondan ayrıldı. Düğünümüz 22.00 gibi bitti. Eve geldik. Misafirlerimiz ile kapıda oturduk. Fotoğrafçı babasına, '20-30 kişi beni dövdü' demiş. Biz de öyle bir şey olmadığını söyledik. Adresimizi öğrenip buraya geldiler. Eve saldırdılar. Bizimkiler kavga için dışarıya çıkmadı. Herhangi bir olay olacağını sanmadılar. Diğer taraf sert konuştu. Komşular, arkadaşlar araya girdi. Gelenleri göndermeye çalıştık. Damat içeriden çıktı. Karşı taraf onu görünce tekrar geldi. Bir tanesi elinden silah çıkartıp ateş etti."

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve olaya karıştığı tespit edilen M.Y. ile yanındaki şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bölgede yaşanabilecek olaylara karşı çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.