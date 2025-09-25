Prof. Dr. Nilgün Çınar’ın moderatörlüğünü üstlendiği sempozyumda, Dr. İdil Aradan Doğan, Öğr. Gör. Ayça Yağcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akbuğa Koç ve Uzman Diyetisyen Özge Yılmaz Altuk, Alzheimer hastalığının farklı boyutlarını ele aldı. Katılımcılar; erken teşhisin önemi, tedavi yöntemleri, hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yaklaşımlar ve beslenmenin rolü üzerine kapsamlı bilgiler sundu.

Beslenmenin alzheimer hastalığında anahtar rol üstlendiğinin altını çizen katılımcılar, ayrıca Alzheimer hastalığının epidemiyolojisi ve patofizyolojisi üzerine bilgiler sunarak, hastalığın beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini erken dönemde tespit etmenin, tedavi sürecini daha etkili yönetmek açısından kritik olduğunu belirttiler. Ülkemizde hastalığın artışına dikkat çeken katılımcılar, hastalığın güncel tedavi yöntemlerine dair bilgileri paylaştı.

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah İnan ise bu tür etkinliklerin Alzheimer konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.