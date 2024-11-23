2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, diğer adaylıkları 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunlarında da mutlu sona ulaştı.

2024 yılı ilk çeyreğinden bu yana devam eden adaylık sürecinde, bugün yapılan Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında başarılı bir adaylık sunumunun ardından yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Mersin’in ev sahipliği netleşmiş oldu. 2025 Dünya Plaj Oyunlarında, triatlon, yelken, plaj voleybolu, açık su yüzme, sörf, spor tırmanışı ve netleşecek diğer su sporları ve demo sporlar ile birlikte 30’un üzerinde ülkeden 500’ün üzerinde Paralimpik sporcunun katılması bekleniyor.

2026 Dünya Gençlik Oyunlarında ise, okçuluk, atletizm, CP futbol, badminton, oturarak voleybol, halter, atıcılık, masa tenisi, basketbol, eskrim, tenis, triatlon ve spor tırmanışı başta olmak üzere eklenecek diğer branşlarla birlikte 50’nin üzerinde ülkeden 800’ün üzerinde sporcunun katılımı bekleniyor.

Murat Aksu: "Paralimpik hareketin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, şampiyona ev sahiplikleriyle ilgili, “2013 yılında Türkiye’nin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en prestijli uluslararası organizasyonlardan biri olan Akdeniz Oyunlarının yapıldığı kent olan Mersin, uluslararası standartlara uygun tesis alt yapısı ve organizasyon tecrübesiyle marka kentlerimizden biri. Son yıllarda da birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam eden Mersin inanıyoruz ki, söz konusu bu organizasyonlarla Paralimpik Hareketin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşlarından olacaklar. Komite olarak 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Paralimpik Oyunları ile İstanbul’da ev sahipliği yapmayı arzu ettiğimiz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları yolunda uluslararası organizasyon adaylıklarımızı ve ev sahipliklerimizi devam ettirerek ülkemizin spor vizyonuna, camiamıza ve sporcularımıza fayda sağlamak gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ekim ayında yapılması planlanacağı, 2026 Gençlik Oyunları kesin tarihi ise daha sonra belirleneceği aktarıldı.