Ev tekstili sektörünün dünyadaki en önemli buluşmalarından olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı kapılarını açtı. TETSİAD tarafından KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuar, firmaların dış ticaret hedeflerine katkı sağlamanın yanı sıra ilham veren konsepti ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen HOMETEX, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirdi. İstanbul Fuar Merkezi’nde 11 holde toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, 700’ü aşkın firma stant açtı. Fuarın açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, protokol üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

“Ev tekstili sektöründe modayı belirleyen ülke Türkiye”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektörünün bugüne kadar başardıklarından çok daha fazlasını başarma potansiyelini taşıdığını belirterek, TETSİAD ve KFA Fuarcılık’ın özverili çalışmaları IFM’nin de destekleri sayesinde HOMETEX’in dünya çapında bir fuar haline geldiğini vurguladı. HOMETEX Fuarı’nın uzun yıllardır yüksek niteliğini sürdürmesinin sektörün birlik ve beraberliğinin göstergesi olduğunu dile getiren Başkan Burkay, “Ev tekstili sektöründe moda ve trendlerin belirlendiği merkez Türkiye. Ülkemizin ortalama ihracat değerine baktığımızda bizim sektörümüz 4 katı artı değer üretiyor. Ev tekstili sektöründe en katma değerli ürünü üreten ve nihai alıcıya ulaşan önemli bir organizasyona sahibiz. Bu gücü bizim eksiltmeden devam ettirmemiz gerekiyor. O da bu birlik ve beraberlikle olacak. Fuarın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Burkay, iş dünyası olarak Türkiye’nin son dönemde içinde bulunduğu enflasyonist ortam ve ihracatta yaşanan gelişmeler doğrultusunda, yeni ekonomi yönetiminin takip ettiği para politikalarını desteklediklerini ifade ederek, “Bizim birinci önceliğimiz fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele. Çok net biliyoruz ki enflasyonist ortamda sağlıklı büyüme mümkün değil. Ama bununla birlikte üretime ve ihracata dayalı büyüme modelini tespit ettiyseniz, para politikalarının mutlaka mali politikalarla ve reformlarla desteklenmesi gerekiyor” mesajını verdi. Başkan Burkay konuşmasının son bölümünde Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’in 2025 yılının Temmuz ayında KFA Fuarcılık tarafından düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

“HOMETEX Fuarı sektörün dünyaya açılmasına öncülük ediyor”

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ev tekstili sektörünün dünyada bilinen, Türkiye’nin en güçlü sektör markalarından birisi olduğunu söyledi. Sektörün markalaşmasında HOMETEX Fuarı’nın önemli bir katkısının olduğunu ifade eden Bayram, fuarın ülkenin tanıtımına önemli bir fayda sağladığını vurguladı. HOMETEX Fuarı’nın Türk ev tekstili sektörünün gücünü ve büyüklüğünü bir kez daha gösterdiğini belirten Bayram, “Türkiye’nin çatı kuruluşu olarak temsil ettiğimiz ev tekstili sektörünün ekonomik anlamda ülkemize katkıları da oldukça fazladır. 180 ülkeye yıllık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ev tekstili sektörü, kilogram başı ihracat değerini 9 doların üzerine çıkararak ülkemize en fazla katma değer sağlayan ve dünya pazar payı açısından kıyaslandığında da lider öncü sektörlerden biridir. Ev tekstili sektörü olarak bizler de üretimden yatırıma kadar her alandaki stratejimizi, yeşil mutabakat eylem planı doğrultusunda yani sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi konularını dikkate alarak sürdürüyoruz. TETSİAD tarafından KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuarımızın sektörümüze daha fazla değer oluşturacağına yürekten inanıyorum” dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, ev tekstili sektörünün buluşması HOMETEX Fuarı’nın firmalara yeni ufaklar kazandırdığını belirterek, “Bu fuarımızın yeni iş birliklerine kapı açacağına inanıyorum. Sektörümüz ülke ekonomisine güç katmaya bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Ev tekstili sektörü ihracatına katkı

Fuarın açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri sektörün kalbinin attığı fuarda stant açan firmaları ziyaret etti. Ev tekstili sektörüne yeni ürünlerini tanıtmak ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına önemli fırsatlar sunan HOMETEX’te, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri de yerini aldı. Geçmiş yıllarda milyarlarca dolarlık ticaret ile ekonomiye katkı sağlayan HOMETEX, bu yıl ayrıca ziyaretçilerine ve katılımcılarına etkileşimi yüksek ve ilham veren konsepti ile benzersiz bir fuar deneyimi sunuyor.

İlham veren buluşmalar

Fuarda, perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımları sergileniyor. ‘HOMETEX Dialogs’ etkinliklerinde 2025-2026 ev tekstili trendleri, katma değerli üretim, trend analizleri, ev tekstilinde yapay zeka, sürdürülebilirlik-biomalzeme, tedarik zinciri gibi konu başlıkları ele alınıyor. Birbirinden seçkin markaların özenle hazırlanan tasarımlarından oluşan trend alanları, bu yıl ‘Bring To Future’ temasıyla ziyaretçileriyle buluştu.