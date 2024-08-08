Bulgaristan, Slovakya, Romanya ve Kuzey Makedonya’dan Denizli’ye gelen gençlerle buluşan Başkan Çavuşoğlu, “Her birimizin rengi dili, dini farklı olabilir ama hepimizin ortak olduğu en önemli noktalardan bir tanesi birbirimizi sevecek kocaman yüreklerimizin olması” diyerek dünyaya barış ve dostluk mesajı verdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Lütfü Ege Anadolu Lisesi Gençlik Grubu’nun Erasmus Projesi kapsamında Denizli’ye gelen Bulgaristan, Slovakya, Romanya ve Kuzey Makedonyalı gençlerle buluştu. Meclis salonunda gerçekleşen buluşmaya Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya ve beraberindekiler eşlik etti. Proje Koordinatörü Feride Sevinç burada yaptığı konuşmada projenin temasının sosyal girişimcilik olduğunu belirterek, misafir öğrencilerin bu konuda ülkelerindeki modelleri kendileriyle paylaştığını söyledi. Bunların yanında sosyal ve kültürel programlar da yaptıklarını ifade eden Sevinç, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerini de öğrendiklerini kaydederek, kendilerine verdiği destek nedeniyle Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Dünyanın farklı renkleri Denizli’de

Başkan Çavuşoğlu ise, dünyanın farklı renklerini Denizli’de bir araya getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Dünyanın beraber ve birlikte mutlu olabileceğine inanıyoruz. Birbirimizden ayrıştığımız değil aslında sadece insan olmamızdan kaynaklı ortaklaştığımız duyguları beraber yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya için yolculuktayız. Her birimizin rengi dili, dini farklı olabilir ama hepimizin ortak olduğu en önemli noktalardan bir tanesi birbirimizi sevecek kocaman yüreklerimizin olması. Bu anlamda da Denizli’ye gelmiş olmanız gerçekten çok önemli” dedi. Birlikte güzel bir dünya yaratılabileceğini, bunun için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Umarız hep beraber güzel şeyler başarırız. Bizleri ziyaret etmeniz bizleri onurlandırmış, mutlu etmiştir. Hepinize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Yurtta barış, dünyada barış”

Dünyada insanların birbirlerini sevmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlatarak, savaşların kötülüğüne dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, gençlere barış savunucusu olmaları temennisinde bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözlerini hatırlattı. Gazze’de, Ukrayna’da ve farklı coğrafyalarda yaşanan savaşlara da işaret eden Başkan Çavuşoğlu, “Emperyalist güçlerin kendilerini daha da zenginleştirmek adı altında birçok canın yok olduğunu da unutmamak gerekir. Bu anlamda da umarım dünyaya barışı getirerek büyük bir fark yaratırsınız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından gençlere Büyükşehir Belediyesinin sosyal projeleri anlatıldı.

Denizli’nin kültürünü tanıyorlar

Program kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi’ni ziyaret ederek kentin kültürel renkleri hakkında bilgi alan misafir gençler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin İncilipınar Spor Kompleksi’nde düzenlediği nefes ve farkındalık eğitimine katıldı. Gençler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise öğrencilerine özel düzenlediği Gençlik Kampı’nda yaşıtlarıyla bir araya geldi.