Motor sporlarında dünyanın en prestijli yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı İtalya etabıyla devam ediyor.

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2024 sezonunun 4. etabı, 15 - 16 Haziran’da İtalya’da düzenleniyor. WSBK’da genel klasmanda ikinci sırada yer alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da zirveye uzanmak için mücadele verecek. Toprak yeni takımı BMW’yle bu sezon 6 kez podyum başarısı gösterdi. Sezonun ikinci etabı olan Katalonya Grand Prix’sinde iki kez podyumun en üst basamağında yer alan Razgatlıoğlu, son etap olan Hollanda’da da ikinci yarışı kazanmıştı.

Dünya Supersport Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da bu sezon ilk kez podyumda yer edinmek için ter dökecek.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda İtalya etabının ilk yarışı 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.00’te, Dünya Supersport Şampiyonası’nda ilk yarış ise aynı gün TSİ 16.15’te gerçekleşecek. Temsilcilerimizin podyum mücadelesi vereceği yarışlar Redbull.com ve Red Bull TV uygulamasından izlenebiliyor.

Red Bull TV WSBK ve WSSP İtalya Etabı Program Akışı şu şekilde:

15 Haziran Cumartesi

11.55 WSBK İtalya Superpole

14.20 WSBK İtalya Yarış Önü Program

14.50 WSBK İtalya İlk Yarış

16.00 WSBK İtalya Yarış Sonu

16.10 WSSP İtalya İlk Yarış

16 Haziran Pazar

11.55 WSBK İtalya Superpole Yarışı

14.20 WSBK İtalya Yarış Önü Program

14.50 WSBK İtalya İkinci Yarış

16.00 WSBK İtalya Yarış Sonu

16.10 WSSP İtalya İkinci Yarış