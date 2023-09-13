İnegölspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kastamonuspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Tesislerde yapılan antrenman sonrası konuşan İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, “Maç oynamadan geçirdiğimiz bir haftaydı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etti. Oynadığımız son iki maçtaki oyun anlayışı, mücadeleden memnunum. Eksiklerimiz var ancak yeni kurulan iyi bir takımız. Zamana ihtiyacımız olduğu gerçeği de var. Her hafta üzerine koyarak gideceğimize inanıyorum. Hafta sonu oynayacağımız Kastamonuspor maçında yapacağımız üst düzey mücadele ve oyun anlayışını skora dönüştürerek, istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyoruz. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımızın desteği ile başarılı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” İfadelerini kullandı.

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