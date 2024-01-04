Dünyada en çok konuşulan diller söz konusu olduğunda, günümüzde dünyada aktif olarak konuşulan 6.909 dil olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Ancak bu dillerin yalnızca yüzde 6’sının 1 milyon ve üzeri konuşanı var. Küreselleşme daha yaygın hale geldikçe, dil öğrenimi de yaygınlaşıyor. Pek çok farklı ülkedeki insanlar, uluslararası iş ilişkilerini geliştirmek için yabancı dil öğrenmeyi oldukça değerli görüyorlar.

Makalemizde, dünyada en çok konuşulan diller, bu dillerin hangi ülkelerde konuşulduğu ve ek olarak kaç kişi tarafından konuşulduğu gibi bilgileri derledik. İşte dünyanın en çok konuşulan dilleri.

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Dünyada En Çok Konuşulan Dillerin Listesi

Vikipedi‘ye göre dilleri konuşan kişi sayıları genellikle değişse de, sıralamaları ciddi ölçüde neredeyse her yıl (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020) aynı kalıyor. Bu nedenle belirli dilleri konuşanların sayısı günden güne artmaya devam edecek. Şu anda dünyaya hakim olan 10 dil var, Türkçe bunların arasında yer almıyor. Dünyada en çok konuşulan diller, ülkeleri ve konuşan ortalama kişi sayısı:

Çince – 37 ülke, 1 milyar 284 milyon kişi (13 farklı lehçe) İspanyolca – 31 ülke, 437 milyon İngilizce – 106 ülke, 372 milyon Arapça – 57 ülke, 19 lehçe, 295 milyon Hintçe – 5 ülke, 260 milyon Bengalce – 4 ülke, 242 milyon Portekizce – 13 ülke, 219 milyon Rusça – 19 ülke, 154 milyon Japonca – 2 ülke, 128 milyon Urduca – 6 ülke 119 milyon

Çin Dilleri

Bugün Çin’de 1,3 milyardan fazla insan yaşarken, Çince’nin en yaygın konuşulan dil olması şaşırtıcı değil. Çin’in yüzey alanı ve nüfusunun büyüklüğü nedeniyle, ülke birçok benzersiz ve ilginç dile ve lehçelere sahip. Çince, ülke çapında 13 ila 15 farklı lehçede konuşuluyor.

Mandarin ise en yaygın konuşulan Çince lehçesidir. Ülkenin kabaca yüzde 70’i Mandarin dilini konuşsa da, diğer birçok lehçeyi konuşan çok sayıda insan vardır. Dillerin birbirine olan yakınlığına bağlı olarak, lehçeler farklı derecelerde karşılıklı olarak anlaşılabilir. En popüler dört Çin lehçesi Mandarin (898 milyon kişi), Wu (Şangay lehçesi olarak da bilinir, 80 milyon kişi), Yue (Kantonca, 73 milyon) ve Min Nan (Tayvan, 48 milyon).

İspanyolca Neden Bu Kadar Çok Konuşuluyor?

İspanyolca, Afrika’nın çoğu yerinde, Asya’da ve Avrupa’nın büyük bir kısmında yaygın bir dil olmasa da, İspanyolca en çok konuşulan ikinci dil olarak dikkat çekiyor. İspanyol dilinin yayılması kolonizasyona dayanıyor. 15. ve 18. yüzyıllar arasında İspanya, Kuzey Amerika’nın Güney, Orta ve büyük bölümlerinin çoğunu kolonileştirdi. Amerika Birleşik Devletleri’ne dahil olmadan önce, Teksas, Kaliforniya, New Mexico ve Arizona gibi yerlerin hepsi eski bir İspanyol kolonisi olan Meksika’nın bir parçasıydı. İspanyolca, Asya’nın çoğunda duyulan ortak bir dil olmasa da, Filipinler’de çok yaygındır çünkü bir zamanlar burası da İspanya’nın bir kolonisiydi.

Çince gibi, İspanyolca’nın da birçok lehçesi var. Bu lehçeler arasındaki kelime dağarcığı, kişinin bulunduğu ülkeye bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Aksanlar ve telaffuz da bölgeler arasında değişir. Bu diyalektik farklılıklar bazen kafa karışıklığına neden olabilirken, konuşmacılar arasındaki iletişimi genelde engellemezler.

İngilizce’nin Yaygınlığı

İngilizce de bir sömürge diliydi: İngiliz sömürge faaliyetleri 15. yüzyılda başladı ve Kuzey Amerika, Hindistan, Pakistan, Afrika ve Avustralya gibi uzak yerler de dahil olmak üzere 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü. İspanya’nın sömürge çalışmalarında olduğu gibi, Büyük Britanya tarafından sömürgeleştirilen her ülke, İngilizce konuşan insanlarla dolu.

II. Dünya Savaşı‘ndan sonra, Amerika Birleşik Devletleri hem teknolojik hem de tıbbi yeniliklerde dünyaya liderlik etti. Bu nedenle bu alanlarda çalışma yapan öğrencilerin İngilizce öğrenmelerinin faydalı olduğu düşünülmüştür. Küreselleşme meydana geldikçe, İngilizce ortak bir dil haline geldi. Bu, birçok ebeveynin çocuklarını iş dünyasına daha iyi hazırlama umuduyla İngilizceyi ikinci dil olarak çalışmaya zorlamasına neden oldu. İngilizce, dünyanın pek çok yerinde konuşulduğu için birçok insan bu dili çok önemsiyor.