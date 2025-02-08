Son dönemde dünya genelinde uçak kazalarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kazalar havacılık sektöründeki güvenlik standartlarını bir kez daha gündeme getirirken, yalnızca son 2 ay içinde 6 büyük uçak kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda toplam 313 kişi hayatını kaybederken, son iki ayın en büyük havacılık olayları, Güney Kore, Kazakistan, Güney Sudan ve ABD’de kayda geçti.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağı; 38 kişi hayatını kaybetti

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı 25 Aralık 2024’te Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 5’i mürettebat olmak üzere 67 kişi bulunuyordu. Kazada 32 kişi kurtulurken 38 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore’de meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetti

Tayland’ın Bangkok kentinden 29 Aralık 2024’te havalanan yolcu uçağı, Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Muan Uluslararası Havalimanı’na iniş takımları kapalı şekilde gövdesi üzerine inerek duvara çarptı. Güney Kore’nin en ölümcül uçak kazasında 4’ü mürettebat olmak üzere 179 kişi hayatını kaybederken, 2 kabin görevlisi hastanede tedavi altına alındı.

Güney Sudan’da meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan’da 29 Ocak 2025’te petrol işçilerini taşıyan uçak, kalkış sırasında düştü. Uçakta bulunan 21 kişiden 20’si hayatını kaybetti.

Venezuela’da uçak düştü; 3 kişi hayatını kaybetti

Venezuela’da Adalet Bakanlığı’na ait Cessna S550 Citation tipi uçak, Francisco de Miranda Hava Üssü’nden kalkıştan kısa süre sonra ormanlık alana düştü. Uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı; 67 kişi hayatını kaybetti

29 Ocak 2024’te Washington’da bir yolcu uçağı ile ABD ordusuna ait helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. ABD’de son 20 yılın en ölümcül uçak kazasında 67 kişi hayatını kaybetti, kurtulan olmadı.

ABD’de Jet uçak düştü; 6 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 31 Ocak 2025’te havalanan Learjet 55 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra yerleşim alanına düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi ve uçağın düştüğü yerdeki 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.