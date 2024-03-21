İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta 30’un üzerinde ülkeden 75 yükseköğretim temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ulusötesi eğitim stratejileri ele alındı.

Birleşik Krallık’ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu kuruluşu British Council’ın düzenlediği Derin Diyaloglar (Deep Dialogues), 13-15 Mart tarihleri arasında İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta gerçekleştirildi. Etkinlik 30’un üzerinde ülkeden 75 yükseköğretim temsilcisi, rektör, rektör yardımcısı ve uzmanı bir araya getirdi. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir uluslararasılaşma ve ulusötesi eğitim stratejileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Uluslararasılaşma ve ulusötesi eğitim alanlarında ortaya çıkan eğilimler ve zorlukları tartışıldı.

"Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Derin Diyalog’da Türkiye’yi temsil eden heyette yer alan British Council Yükseköğretim Program Müdürü Ali Murat Güçlü, “British Council olarak Türkiye’den yükseköğretim kurumlarımıza ve temsilcilerine ortaklıklar kurabilecekleri uluslararası platformlar sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Birleşik Krallık ve Türkiye yükseköğretim kurumlarının, yükseköğretimde bilim ve araştırma alanlarında kurdukları güçlü ortaklıkların devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yükseköğretimde ulusötesi eğitim ortaklıkları (Transnational Education - TNE), bu ortaklık modellerinin çeşitlenmesi için farklı metodları içeriyor. Edinburgh’da gerçekleşecen bu büyük etkinlikte Türkiye’yi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Firdevs Karahan ve İstanbul Aydın Üniversitesi Global Eğitim ve Ortaklıklar Direktör Yardımcısı ve EURIE Konferans Koordinatörü Ayşe Deniz Özkan ile temsil ettik. Onlarca yeni insan tanımak, Birleşik Krallık üniversiteleri, akademisyenleri, alan uzmanları ile bir hafta geçirmek ve ulusötesi eğitim ortaklık modelleri hakkında deneyimleri dinlemek değerli bir tecrübe oldu" dedi.

"Çeşitli ülkelerden alan uzmanları ile bir araya geldik"

Küresel eğitim alanında işbirliğini güçlendireceklerini söyleyen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Firdevs Karahan, "Yükseköğretim British Council Türkiye’nin davetlisi olarak katıldığımız, ulusötesi yüksek öğretimin geleceğini şekillendirme amacı taşıyan önemli bir toplantıda, çeşitli ülkelerden alan uzmanları ile bir araya geldik. Bu toplantıda, üniversitelerimiz için sunulan pek çok fırsat üzerinde duruldu. "Uluslararasılaşma" teriminin bir alternatifi olarak sunulan "küresel katılım" kavramıyla, işbirliği, ağ oluşturma ve ortaklıkların güçlendirilmesine daha fazla odaklanmamız gerektiği vurgulandı. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir ulusötesi eğitimin, belirlenen kalite standartları çerçevesinde nasıl kolaylaştırılacağı ve geliştirileceği konusunda fikir alışverişinde bulunurken, yerel özelliklerle küresel bağlantıları birleştiren, farklı bağlamlara ve ihtiyaçlara saygılı, eşit şartlarda ve kapsayıcı bir yüksek öğretim sistemi oluşturma yönündeki çalışmalarımızdan bahsettik. Bu süreçte, KOSTÜ olarak benimsediğimiz yeterliliklere dayalı esnek öğretim modeli sayesinde öncü bir rol üstlendiğimizi ve bu modelin uluslararası işbirliğine daha fazla katkı sağlayacağına olan inancımızı paylaştık" diye konuştu.