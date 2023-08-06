Batılı ülkelerin Afrika'ya yönelik sömürge faaliyetleri yüzyıllardır devam etmektedir. Dünyanın en büyük ikinci ve en hızlı büyüyen kıtası olan Afrika da dev şirketlerin hedeflediği bir alan. Sömürgeciliği ile anılan kıtanın harika bir özelliği de var. Dünyadaki yeraltı zenginliklerinin yaklaşık %30'unu kendi topraklarında barındırmaktadır.

Doğal Kaynak Zenginliği’nin Bir Faydası Yok

Kıta, günlük yaşamın birçok eşyasını üretmek için gerekli olan değerli metalleri içeren keşfedilmemiş doğal kaynaklara sahiptir. Bunlar; Petrol, doğal gaz, elmas, altın, uranyum, kobalt, platin, altın cevheri, bakır, tantal gibi çeşitli doğal kaynaklar. Öte yandan, Devlet için önemli sayılan madenler, bölgeyi zenginleştirmeye fazlasıyla yetiyordu. Ancak seküler sömürgeleştirme nedeniyle bu zenginlik yansıtılamıyor.

Öyle ki kıtada birçok ülke var, ve teknoloji yeterli değil. Bu nedenle yeryüzünün zenginliklerine ulaşmak hem zordur, hem de ekonomiye dahil olmak imkansızdır. Toprak ve kaynak zenginliğinde önemli bir role sahip olan Afrika, aynı zamanda büyük bir stratejik öneme sahip. Kıtada vaat edilen bol kaynaklara ulaşılırsa dünyadaki birçok dengenin değişebileceğine inanılıyor. Rusya ve Kanada'nın yanı sıra dünyanın en büyük elmas üreticileri Botswana'da bulunuyor. Gana ve Güney Afrika altın rezervleriyle biliniyor. Nijerya ve Angola, Afrika'nın en petrol zengini iki ülkesi.

İşte Madenlerin Haritası