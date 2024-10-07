Dünyanın en büyük hackathonu NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki teknoloji meraklılarını ve problem çözücüleri bir araya getiren küresel bir hackathon olarak bu yıl da Bursa’da gerçekleşti.

Teknoloji meraklıları ve problem çözücüler, uzay bilimleri ve teknoloji alanında yaratıcı fikirlerini ortaya koymak için bir araya geldi. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından katılımcıları birleştirerek, yenilikçi çözümler üretme fırsatı sundu.

48 saat süren hackathonda, farklı disiplinlerden gelen takımlar, NASA’nın sağladığı açık veri setlerini kullanarak, dünya ve uzayın geleceği için önemli projelere imza attı. Katılımcılar, uzay teknolojileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi kritik konulara yönelik yaratıcı çözümler geliştirdi.

Bilim ve teknoloji tutkunlarına ev sahipliği yapan bu prestijli etkinlik, Bursa’nın uluslararası arenada tanıtımına da büyük bir katkı sağladı.