Dünyanın En Büyük Kıtası Hangisidir

Kıtalar halinde düşünmek, gezegenimizi bölgelere ayırmanın en kolay ve anlaşılır yoludur. Dünyanın en büyük kıtasından, Afrika, Avustralya ve Antarktika’nın çoğunlukla ayrı ve farklı kıtalar olduğu açıktır. Daha belirginleştirilmesi gereken kıtalar ise Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa ve Asya’dır.

Avrasya’nın neredeyse tamamı, gezegenimizi kaplayan birkaç büyük levhadan biri olan Avrasya Levhası üzerinde bulunuyor. Aşağıdaki harita dünyanın plakalarını (levhalarını) göstermektedir ve Avrupa ile Asya arasında jeolojik sınır olmadığı açıktır (bu iki kıta Avrasya olarak birleştirilmiştir). Doğu Rusya’nın bir kısmı Kuzey Amerika Levhasında, Hindistan Hint Levhasında ve Arap Yarımadası Arap Levhasında uzanıyor.

Avrasya’nın Fiziki Coğrafyası

Ural Dağları uzun zamandır Avrupa ile Asya arasındaki resmi olmayan ayrım çizgisi olmuştur. 2300 kilometre uzunluğundaki bu zincir, jeolojik veya coğrafi olarak neredeyse bir engel değildir. Ural Dağları’nın en yüksek zirvesi 1,895 metre olup, Avrupa’daki Alplerin veya Rusya’nın güneyindeki Kafkas Dağları’nın zirvelerinden çok daha kısadır. Urallar, nesiller boyunca Avrupa ve Asya arasında bir işaret olarak hizmet etmişlerdir, ancak bu, kara kütleleri arasında doğal bir bölünme değildir. Ek olarak, Ural Dağları güneye pek uzanmıyor, Hazar Denizi’nin oldukça yakınında duruyor ve Kafkasya bölgesini “Avrupalı” mı yoksa “Asya” ülkeleri mi diye sorguluyor.

Ural Dağları, Avrupa ile Asya arasında pek de iyi bir ayrım çizgisi değildir. Esasen tarihin yaptığı şey, Avrasya kıtasındaki Avrupa ve Asya’nın iki büyük dünya bölgesini ayıran çizgi olarak küçük bir dağ sırasını seçmektir.

Dünyanın en büyük kıtası Avrasya, Atlantik Okyanusu’ndan batıda Portekiz ve İspanya sınırındaki ülkelerle (ve belki de İrlanda, İzlanda ve İngiltere) Rusya’nın en doğu noktasına, Arktik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasındaki Bering Boğazı’na kadar uzanır. Avrasya’nın kuzey sınırı, kuzeyde Arktik Okyanusu ile sınır oluşturan Rusya, Finlandiya ve Norveç’ten oluşmaktadır. Güney sınırları Akdeniz, Afrika ve Hint Okyanusu’dur. Avrasya’nın güney sınır ülkeleri arasında İspanya, İsrail, Yemen, Hindistan ve kıtasal Malezya bulunmaktadır. Avrasya ayrıca, Sicilya, Girit, Kıbrıs, Sri Lanka, Japonya, Filipinler, Malezya adası ve hatta belki Endonezya gibi Avrasya kıtasıyla ilişkili ada ülkelerini de içerir. (Yeni Gine adasının Asya Endonezya ve genellikle Okyanusya’nın bir parçası olarak kabul edilen Papua Yeni Gine arasında bölünmesi konusunda ciddi bir kafa karışıklığı var.)

Ülke Sayısı ve Nüfusu

2021 yılı itibariyle dünyanın en büyük kıtası Avrasya’da 93 bağımsız ülke bulunmaktadır. Buna 48 Avrupa ülkesi (Kıbrıs ada ülkeleri, İzlanda, İrlanda ve Birleşik Krallık dahil), 17 Orta Doğu ülkesi, 27 Asya ülkesi (Endonezya, Malezya, Japonya, Filipinler ve Tayvan dahil) dahildir.

Ayrıca, Avrasya’nın nüfusu yaklaşık beş milyar, yani gezegen nüfusunun yaklaşık %71’idir. Bu, Avrasya’nın alt bölgeleri genel olarak anlaşıldığı üzere Asya’da yaklaşık 4,2 milyar ve Avrupa’da 740 milyon kişiyi içerir. Dünya nüfusunun geri kalanı Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ve Okyanusya’da yaşıyor.

Başkentler

Kıta 93 bağımsız ülkeye bölündüğünde, Avrasya’nın başkentlerini tanımlamak zordur. Bununla birlikte, bazı başkentler, diğerlerinden çok daha güçlüdür ve dünya başkentleri arasında önemli konumlara sahiptir. Dolayısıyla Avrasya’da başkent olarak öne çıkan dört şehir var: Pekin, Moskova, Londra ve Brüksel. Pekin, Avrasya’nın en kalabalık ülkesi Çin’in başkentidir. Çin dünya sahnesinde hızla önemini ve gücünü artırıyor. Çin, Asya ve Pasifik Kıyısı üzerinde büyük bir güce sahip.

Moskova eski Avrupa’nın en doğudaki en güçlü başkentidir ve Avrasya’nın başkenti ve bölgedeki dünyanın en büyük ülkesidir. Rusya, düşen nüfusuna rağmen siyasi olarak güçlü bir ülke olmaya devam ediyor. Moskova, Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan ancak artık bağımsız ülkeler olan 14 eski Rus olmayan cumhuriyet üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Birleşik Krallık’ın modern tarihi küçümsenmemelidir (Birleşik Krallık (Rusya ve Çin gibi) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yer almaktadır ve Milletler Topluluğu hala geçerli bir ülkedir).

Son olarak Brüksel, Avrasya’da hatırı sayılır bir güce sahip 28 üye devletten oluşan uluslar üstü bir yığılma olan Avrupa Birliği’nin başkentidir.

Nihayetinde, gezegenimizi kıtalara ayırmakta ısrar edilecekse, Avrasya, Asya ve Avrupa’nın ayrı olarak görülmesi yerine tek bir kıta olarak düşünülmelidir ve bu dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip kıtasıdır. Resmi olarak ve Vikipedi verilerine göre ise “Dünyanın en büyük kıtası neresidir?” sorusunun cevabı Asya olarak kabul edilir.