Her yıl Ocak ayının son haftasında eş zamanlı olarak dünyanın dört bir yanında düzenlenen Global Game Jam, rekabetten çok kolektif üretimi teşvik eden yapısıyla öne çıkıyor. YTÜ Dijital Oyun Geliştirme ve Dijital Oyunculuk Kulübü koordinasyonunda 30 Ocak -1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, kampüsün simge mekanlarından YTÜ Tarihi Hamam’da düzenlenecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken mekân, iki gün boyunca iş birliği, yoğun üretim merkezinde kıyasıya mücadeleye ev sahipliği yapacak.

Çevrim içi katılım sınırsız

Yalnızca kod yazılan bir maraton olmanın ötesine geçen Global Game Jam YTÜ ayağında; mentor destekleri, etkileşimli etkinlikler ve mini turnuvalarla katılımcılara dinamik, sosyal bir ortam sunulacak. Etkinlik kapsamında, açıklanacak küresel tema doğrultusunda takımlarını kuran katılımcılar; yazılım, tasarım ve oyun kurgusunu bir araya getirerek 48 saatlik kesintisiz bir geliştirme sürecine girecek. Ortaya çıkan projeler, maratonun sonunda değerlendirmeye sunulacak.

Fiziksel katılımın 80 kişiyle sınırlı olduğu etkinlikte, çevrim içi katılım için herhangi bir kontenjan sınırı bulunmuyor. Başvurular bireysel olarak ya da en fazla 5 kişilik ekipler halinde yapılabiliyor.

Global Game Jam hakkında

Game Jam’ler, hackathon benzeri etkinlikler olarak tanımlanıyor. Katılımcılar, etkinliğin başında açıklanan ortak bir tema etrafında kısa sürede oyun geliştirmek üzere bir araya geliyor. Global Game Jam sürecinde katılımcılar, deneyimli oyun geliştiricilerinin yer aldığı bir video sunumunu izledikten sonra gizli temayla tanışıyor. GGJ; programlama, yinelemeli tasarım, anlatı geliştirme ve sanatsal ifade gibi oyun geliştirme süreçlerini yoğunlaştırılmış bir üretim döngüsü içinde ele alıyor. Katılımcılar, yeni teknolojileri deneme, farklı rolleri üstlenme ve oyun tasarımına dair becerilerini test etme fırsatı bulurken; etkinlik, farklı disiplinlerden ve geçmişlerden gelen bireyleri video oyunlarının evrensel dili etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

Öte yandan, son başvuru tarihi 23 Ocak olan Global Game Jam YTÜ ayağına, internet adresinden başvuru yapılabiliyor.