İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti’nin desteğiyle basın mensuplarına yönelik "İHA-1 Ticari Dron Ehliyeti Eğitimi" başladı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programına 35 basın çalışanı katıldı. Eğitim kapsamında gazeteciler, belirlenen tarihler arasında teorik ve pratik dersler alarak insansız hava araçlarının habercilikte etkin kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirecek.

"Mesleğinize her gün yeni teknolojiler ekleniyor"

Programın açılışında konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü de önemli paydaşlarımızdan biridir. 2025 yılında bu yeni nesil dron eğitimini Samsun’da düzenledik. Bu eğitim oldukça ilgi gördü. Bizim ajanstan da arkadaşlarımız katıldı. Akabinde Tokat’ta eş zamanlı yürütemedik. Bugüne kaldı. Sizler zaten sektörde duayen isimlersiniz ama değişim günümüzün ruhunda var. Her gün sizin mesleğinize de yeni teknolojiler ekleniyor. Bu anlamda ihtiyacınız olan başka konular olursa önümüzdeki dönemde de yine iş birliği yapmak bizler için onur verici olur" dedi.

"2 gün teorik, 1 gün sahada uygulamalı eğitim"

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, eğitim sonunda Tokat’ta görev yapan 35 basın çalışanının dron ehliyeti sahibi olacağını belirterek, "2 gün teorik, 1 gün ise sahada pratik uygulama yapılacak. Katkılarından dolayı OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir’e teşekkür ederim" dedi.

Eğitimler, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ömer Aydoğan tarafından veriliyor. Program kapsamında dronların habercilik ve kamu bilgilendirmesinde etkin kullanımına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.