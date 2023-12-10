‘‘Öğrenim gören öğrenci arkadaşlar okula sınavları geçmek için gitmemektedirler. Okula öğrenimlerini gerçekleştirmek için gitmektedirler. Zira boş derslerinde sanki sınıfta öğretmen varmış gibi davranarak sessizliğin sükunetini sağlayarak ders çalışmaktadırlar. ‘’

Okulların temizliği pak haline getirilmesi herhangi bir görevli tarafından değil , Okul platformu yine öğrenci, öğretmen kendi yaşam ve kullanım alanlarını kendi istek ve arzularıyla gerçekleştirdiği gerçeğidir .

Japonya Devleti tarafından dokuz yıllık zaruri eğitime tabii olan öğrencilerin yemek istihkakı devlet tarafından karşılanmakta olup öğrenci öğretmen gözetmeksizin aynı platformda hep birlikte ve aynı yemeği yemek zorundadır .

İsraf ve gereksiz zaman tüketiminden kaçınan, zamanı ve ihtiyaçları iktisat hukukuna münhasır uygulayıcılığı sağlanmaktadır.

Japon Eğitim Sistemi Öğrenim Süreci

Okul Öncesi : 3 – 5 yaş arası günde 5 saat

İlkokul : Beş yıl öğrenim süreci ve 6 – 12 yaş grubu

Ortaokul : Üç yıl öğrenim süresi 12 – 15 yaş gurubu

Ortaöğretim : Üç yıl öğrenim Süresi 15 – 18 yaş grubu

Bu kapsamda ;

Genel Öğrenim Liseleri

Meslek Öğrenim Liseleri

Teknoloji Öğrenim kolejleri

Özel Eğitim Uygulayan Öğrenim Kolejler

Kolejler ve Üniversite : İki yıllık kolejler , Dört yıllık teknoloji kolejleri ve 4+ üniversiteler

İlkokul Bitirme İmtihanı Ders İçerikleri

Japonca

Sosyal Çalışmalar

Matematik

Bilim

Ortaokul Bitirme İmtihanı Ders İçerikleri

Japonca

Sosyal Çalışmalar

Matematik

Bilim

Yabancı Lisan

Bunlara mutabık akademik izlemelerin gerçekleştirilmesi ve tablo ivmesinin oluşturulması için akademik testler ile öğrencilerin genel durumları oluşturularak değerlendirilir .

Bu kapsamda

Ulusal Akademik Başarı Testleri Uygulanmaktadır .

Lise Bitirme İmtihanı

Japonca

Sosyal Çalışmalar

Matematik

Bilim

Yabancı Lisan

Öğrenim gören öğrencilerin hayatının orta düzeyinde, öğretmen ve veli ile rehber öğretmenlerinin öncülüğünde öğrencinin yetkinliği ve başarıya endeksli bir mesleki edinim elde edebileceği ihtiyat profili oluşturularak doğru adımların atılması için telkin istişaresi yapılmaktadır .

Üniversiteye Geçiş

Lise kariyerini tamamlamış öğrenim gören öğrenciler ulusal çerçeveyi kapsayarak gerçekleştirilen üniversiteye giriş imtihanı ile gitmek istediği bölüme giriş hakkını kazanarak temin etmektedirler. Dolayısıyla bu hadiselerden bağımsız olarak öğrenim gören öğrencilerin sınavda başarı kaydetmiş öğrenim gören öğrenciler ilave olarak üniversite bünyesinde sınava tabiidir. Beceri ve yetkinliklerin gözlemlenmesi için sınavlar gerçekleştirilmektedir.