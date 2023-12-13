Taste Atlas adlı site, okurlarının oylarıyla dünyanın en kötü 100 yiyeceğini sıraladı.

Listede Türkiye'den de yiyecekler var

İlk 5 sırayı ise İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti "Hákarl", İsrail'den şehriye casserolesi "Yeruşalmi Kugel", Amerika Birleşik Devletleri'nden "Ramen burger", Litvanya'da Sklandrausis, Letonya'da 16. yüzyıldan beri hazırlanan yuvarlak bir turta ve Chapalele, patates ve un olmak üzere sadece iki ana malzemeyle yapılan bir Şili ekmeğidir.

Türkiye'den lahana çorbası 2,3 puanla listenin 7'inci sırasında kendine yer buldu. Türkiye'den "kaymaklı kayısı" 2,7 puanla 59'uncu oldu.