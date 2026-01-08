Bilim dünyasında çığır açan bir buluş, 'küçük' kavramını baştan yazıyor. Pennsylvania ve Michigan Üniversitelerinden mühendisler, bir kum tanesinden daha küçük, hatta parmak izindeki ince çizgiler üzerinde dengede durabilecek kadar minik, dünyanın ilk programlanabilir mikrorobotunu geliştirmeyi başardı. Önceki tasarımlardan 10 bin kat daha küçük olan bu neredeyse görünmez robot, kendi başına "hissedebilme, düşünebilme ve hareket edebilme" yeteneğine sahip.

Sadece 300 mikrometre genişliğinde olan bu teknoloji harikası, içine bir işlemci, bellek ve sensör yerleştirilmiş gerçek bir bilgisayar platformu niteliği taşıyor. Üzerindeki minik güneş panelleri sayesinde enerji sağlayan robot, sıvı bir ortamda hareket ederken diğer robotlarla balık sürüleri gibi uyum içinde hareket edebiliyor. İlginç bir şekilde, ortamın sıcaklığını ölçebilen bu minik cihaz, elde ettiği verileri tıpkı bal arılarının yaptığı gibi özel bir "dans" figürüyle dış dünyaya aktarabiliyor. Mühendisler, bu mikroskobik gövdeye yerleştirilen "beyin" minyatür robotik alanında yeni bir dönemi başlattığını belirtiyor.

Bu boyuttaki bir robotu hareket ettirmek, fizik kuralları gereği suyun içinde ziftle mücadele etmek kadar zor olsa da araştırmacılar bu engeli hareketli parçalar yerine elektrik alanları kullanarak aşmayı başardı. Yaklaşık beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu buluş, araştırmacılara göre henüz yolun sadece başlangıcı. Gelecekte bellek kapasitelerinin artırılmasıyla bu robotların çok daha karmaşık görevleri üstlenebileceği öngörülüyor. Kim bilir, belki de bir gün bu mikroskobik muhafızlar, vücudumuzun içinde dolaşarak hücresel sağlığımızı koruyan görünmez doktorlarımız haline gelecek.