Dünyanın en pahalı köpekleri listesinin başında, 2014 yılında yaklaşık 2 milyon dolara satılan Tibet Mastifi var.

En pahalı ve kıskanılacak ilk beş köpek ırkını sizler için bir araya getirdik (elbette, satın almak yerine bu ırkları sahiplenmek de mümkün).

Tibet Mastifi

Çinli bir işadamı, lüks bir evcil hayvan fuarı sırasında 1,6 milyon dolara “Big Splash” adlı 11 aylık kırmızı bir köpeği satın aldığında Tibet Mastifi resmi olarak dünyanın en pahalı köpeği oldu.

Yetiştiricisi köpeğiyle ilgili, “Saf Tibet Mastifleri, tıpkı ulusal olarak değerli pandalarımız gibi çok nadirdir, bu nedenle fiyatları çok yüksektir” dedi. Ortalama fiyat tabii ki bir milyondan az ancak yine de oldukça fiyatlarıyla cep yakıyor (fiyatı ortalama 2-3 bin dolar).

Akita Irkı

Akitalar Shiba Inus ile karıştırılmamalıdır. Akitaların, genellikle Japonya’dan ithal edildikleri için 800 ila 3.500 ABD doları arasında değişen daha yüksek bir fiyat etiketi vardır. İyi eğitilmiş ve gösteri yapmaya yatkın bir Akita 75.000 dolara kadar fiyatını artırabilir.

Löwchen

“Küçük aslanlar” olarak bilinen bu küçük, uzun tüylü köpekler, (safkan bir köpek yavrusu için) 3 ila 10 bin dolar arasında değişen fiyatlarıyla listemizde yerini alıyor. Rönesans’tan beri popüler olan bu köpeğin asil sahipleriyle birlikte o dönemlerde çizilen resimlerde yer aldığına sıkça rastlayabilirsiniz. 19. yüzyılın sonunda nesilleri neredeyse tükenecek dereceye gelmişti ve bu sebeple günümüzde sayıları oldukça az.

Ayrıca bu köpek ırkının bazı kronik sorunlarından ötürü, sahiplenmeyi veya satın almayı düşünüyorsanız veteriner ziyaretlerine oldukça fazla para harcamaya hazırlıklı olun. Ancak o kadar sevimli ki, tüm bunlara değebileceğini düşünüyoruz.

İrlanda Kurt Köpeği

Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde ünlü bir İrlandalı kurt köpeği olan Domhnall ile poz verdi. Köpek resmi İrlandalı Muhafızlar alayı maskotudur ve yakın zamanda tören görevlerinden emekli olmuştur. Ortalama 2-3 bin ABD doları değerleri bulunur.

Firavun Tazısı (Hound)

Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bu köpek türünün yüksek bir fiyatı var. Ortalama bir Firavun Tazısının maliyeti 2.000 ila 5.000 ABD Doları arasındadır. Orijinal olarak Mısır mitolojisinde tasvir edilen en eski türlerden biri olduğu düşünülmektedir. Şimdi, sadece Malta’da yetiştiriliyor ve nesilleri oldukça azalmış durumda.