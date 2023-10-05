Dünyanın ilk kadın futbol hakemidir.

Edirne Süloğlu doğumludur.

Daha önce 1985 yılında ilk Türk Kadın Hakem olarak Elmas Arabacı kabul edilmiştir. Ancak Drahşan Arda, bu unvanı dünyada ilk kadın hakemi unvanıyla birlikte aldı.

13 Aralık 2018 tarihinde FIFA mektubu ile bu unvanı hak etti.

Zonguldak bölgesi hakemiydi. Yönettiği ilk maç, Demirçelik Karabük-Jandarma Gücü’dür. 1968-1972 arasında hakemlik yapan Arda, daha sonra, Almanya’da yaşamını sürdürdüğü için Bavyera Bölgesi’nde maçlarda görev almıştır.

Spor hocalığı da yapan Drahşan hanım, Münih’te yaşıyor.