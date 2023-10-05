Pazar günü, Remzi Geyik adlı bir kişi, mezarlık yakınlarındaki çeşmeden su doldurmak isterken feci bir kaza geçirdi. Ayağı kayarak yaklaşık 3 metre yükseklikten deniz kıyısına düşen Geyik, bu düşme sonucunda bacağını kırdı.

Tek başına yardım çağıramayan ve hareket edemeyen Geyik, tam 5 gün boyunca sahil kenarında mahsur kaldı. Hayatta kalma mücadelesi verirken, tek umudu çevresindeki su kaynağıydı. Geyik, elindeki bir bidona doldurduğu suyu içerek hayatta kalmayı başardı.

Bugün, sahil kenarında piknik yapan vatandaşlar, Geyik'i fark etti ve hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geyik'in ilk yardımı olay yerinde yapıldıktan sonra, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma botuyla hastaneye sevk edildi.