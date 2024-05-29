Enflasyon ve artan konut fiyatları, konut satışlarında düşüş yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan bu düşüşü tersine çevirmek isteyen Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlatıyor. Bankaların güncel faiz kredi faiz oranları yüzde 3.19 - 4.50 seviyelerinde iken kampanya dahilinde yer alanlar için kredi faizleri uygun seviyelerde olacak.

Kampanya neticesinde kredi faiz oranları 1,29'a düşürülüp 72 ay vade imkanı sunarak vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırılacak. Öte yandan kampanyada ara ödemeler ve artan taksitlerle erişimin kolaylaştırılması da planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem şu ifadelere değindi;

“Emlak Konut ödeme sistemiyle sunduğumuz "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" kampanyamızı başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin destekleriyle düzenlediğimiz kampanyamız; İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Denizli'nin yer aldığı birbirinden değerli 16 projemizi kapsamaktadır. Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşlarımıza ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyamızdan sizlere bahsetmek istiyorum. • Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz.

• İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

• Üçüncü koşulumuzda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz.

• Dördüncü ve son koşulumuzda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır."