MALZEME LİSTESİ: 4 su b. pirinç 2 çorba k. tereyağı 1 su b. et suyu sıvıyağ tuz su ÜZERİ İÇİN: 450 gr. kuzu eti 2 soğan 1 çay b. badem 1 tutam dereotu kiraz domates tuz kekik HAZIRLANIŞI: Pirinci iyice yıkıyoruz ve süzüyoruz. Tencereye sıvıyağ döküyoruz, pirinci ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Peşinden tereyağını veriyoruz ve iyice kavuruyoruz. Tuzunu atıp karıştırmaya devam ediyoruz. Sıcak suyu ve et suyunu beraber döküyoruz. Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Kuzu etini satırla kıyma haline getiriyoruz. Soğanları yemeklik doğruyoruz. Tencereye sıvıyağ döküyoruz ve eti kavuruyoruz. Etin rengi değişince soğanları ilave ediyoruz. Kekiğini atıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Tuzunu atıyoruz ve kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyoruz. Ayrı bir tavaya sıvıyağ döküp bademleri kavuruyoruz. Altı boş olan pasta çemberini servis tabağına oturtuyoruz. İçine pilavı dolduruyoruz. Üzerine de etli harcı dolduruyoruz ve kalıbı çıkarıyoruz. Üstüne kavrulmuş bademleri atıyoruz. İkiye kesilmiş çeri domatesleri kenarlara atıyoruz ve servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi