Çayırova Belediyesi’nin özel bireyler için inşa ettiği Duyu Bahçesi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor.

Çayırova Belediyesi’nin Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin arkasında inşa ettiği "Duyu Bahçesi" ilçedeki özel bireylerin ve ailelerinin sosyalleşmesine olanak sağlayacak. Özel bireyler için her şeyin düşünüldüğü Duyu Bahçesi’nde devam eden park mobilyası montajının yanı sıra, ağaçlandırma çalışması da yapılıyor. Dikilen ağaçlarla yeşillendirilen ‘Duyu Bahçesi’ tamamlanmasının ardından özel bireylerin sosyalleşmesine büyük katkılar sağlayacak. Toplam 10 bin 200 metrekarelik peyzaj alanında oluşturulan Duyu Bahçesi projesinde, 300 metrekarelik koku bahçesi alanı, 430 metrekarelik duyu parkuru, 630 metrekarelik denge parkuru, 450 metrekarelik hobi bahçesi, 100 metrekarelik duyusal yürüyüş parkuru, 100 metrekarelik kum havuzu, açık hava dersliği, sahne, oyun alanı, çeşitli dinlenme alanları, rekreasyon ile yürüyüş alanları, otopark ve akülü araba şarj istasyonları yer alacak. Duyu Bahçesi’nin tamamlanmasının ardından Fatma Çelik Engelliler Merkezi özel bireyler için kompleks olacak.