Düzce merkez Rasim petir paşa caddesi üzerinde bulunan eski sanayide 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Cadde üzerinde seyir halinde olan A.K. İderesindeki 81 ACD 786 plakalı otomobil ile sanayi içerisinden çıkan G.K. Yönetimindeki 34 PB 7764 plakalı otomobil çarptı.

Aynı cadde üzerinden gelen A.A.'nın kullandığı 81 AEA 392 plakalı hafif ticari araç kaza yapan otomobillerle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda sağlıl ve polis ekipleri sevkedildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.