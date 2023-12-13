Beylikdüzü E-5 karayolunda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Güzelyurt mevkii Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 DOB 049 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken olay sebebiyle trafik akışında yoğunluk oluştu. Araçtan dumanların yükseldiği o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.