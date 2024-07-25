E-5 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, 10 araç birbirine girdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde yoğun trafiğin olduğu bir anda gerçekleşti. Kazanın, bir aracın aniden fren yapmasıyla başladığı ve domino etkisiyle diğer araçların da birbirine çarpması sonucu oluştuğu bildirildi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından E-5 Karayolu'nda uzun süre trafik kilitlendi ve araçların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre, kazanın dikkatsizlik ve takip mesafesinin korunmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kazanın ardından E-5 Karayolu'ndaki trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor. Yetkililer, kaza bölgesinde güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri almış durumda.