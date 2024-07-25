Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Bulut F. Yönetimindeki 16 BJM 456 plakalı motosiklet, sürücü Rıdvan Y. Yönetimindeki 2-CVA-704 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu