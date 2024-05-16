Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2024 Çevre ve Sürdürülebilirlik Altın Madalya ödülü, Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi’de uyguladığı başarılı çevresel ve sosyal projeleri nedeniyle TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) “Birlikte Etki Yaşatalım” başlıklı 33. Yıllık Toplantısı ve İş Formu, çeşitli bölgelerden hükümet yetkilileri, finans ve kurumsal liderler, girişimciler, sivil toplum ve medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi’de altın ve gümüş madenciliği faaliyeti yürüten Nurol Holding’e ait TÜMAD Madencilik 2024 Çevre ve Sürdürülebilirlik Altın Madalya Ödülü takdim edildi.

Sektörde rol model olması ödül getirdi

TÜMAD’ın, faaliyet gösterdiği alanlarda aldığı çevresel önlemler ve sosyal atılımlarıyla madencilik sektöründe Türkiye’de çıtayı yükselttiği; su ve karbon ayak izlerinin kontrolü, geniş çaplı kirlilik önleme ve cinsiyet eşitlikçi katılım programlarını başarılı bir şekilde uyguladığı; çalışma alanlarında yerel halk için iş imkanları yaşatmakla kalmadığı, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmayı da destekleyerek; hem kadın hem de gençleri öne koyan atılımlarıyla, kendi sektöründe standartları belirleyen, rol model haline gelmesinden dolayı EBRD tarafından altın madalya ödülüne değer görüldüğü vurgulandı.

“Sektör adına gururluyuz”

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yücel, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 2024 Çevre ve Sürdürülebilirlik Altın Madalya ödülüne layık görülmelerinden dolayı gururlu olduklarını vurgulayarak, “60 ülkeden prestijli projelerin katıldığı ve bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, TÜMAD’ın üretim gösterdiği sektörde rol model olarak, altın madalya ile taçlandırılması hem sektörümüz hem de ülkemiz adına bizi gururlandırdı. Bu prestijli ödülün alınmasında emeği geçen ve uluslararası standartları içselleştirerek yaşama geçiren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ödül; çevreye ve insana değer veren, insanı önceleyen, ‘sıfır atık’ odaklı yeni nesil madencilik konusundaki kararlılığımızı ve çalışma azmimizi şirket olarak daha da perçinleyecektir. Ayrıca bu ödülün alınmasının ülkemizdeki sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi için de önem taşıdığına inanıyorum” ifadesini kullandı.