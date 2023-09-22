Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde lezzetin sanatla buluştuğu GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nde Ebru Yaşar Gazi şehirliler için şarkılarını söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl 5’incisi düzenlenen, Kültür Yolu Festivalleri kapsamına giren GastroANTEP Kültür Yolu Festivali konserleri devam ediyor.

Festivalin 6’ncı gününde sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, Festival Park’ta kurulan sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Cumartesi, Yalan, İğne İplik gibi sevilen şarkılarını Gazianteplilerle beraber okuyan Ebru Yaşar, festivalin coşkusunu sürdürdü.

Şarkılarıyla gönüllerde bir kez daha taht kuran ve yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Ebru Yaşar, ilgi için Gazi şehirlilere teşekkür etti.

GastroANTEP konser serilerinin devamında 22 Eylül Cuma Günü saat: 21.00’de Festival Park’ta Alişan sahne alacak. Festival kapsamında etkinlikler, sergiler, dijital şovlar ve gösteriler devam edecek.