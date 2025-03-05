Edinilen bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler’den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı’nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı. Gürel için başlatılan arama çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor. AFAD, AKUT, Polis Arama Kurtarma, dalgıç polis ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları dört koldan sürüyor. Öte yandan ekiplerin çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Son olarak Ece Gürel’in sokakta yürüdüğü, otobüs binip ve indiği sonra da ormana giriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler’den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı’nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı. Gürel için başlatılan arama çalışmaları 3’üncü günde de devam ederken, kaybolan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece Gürel’in yaşadığı binadan ayrılarak kaldırımda yürüdüğü, otobüse bindiği ve indiği ardından da Belgrad ormanına gittiği anlar yer alıyor.