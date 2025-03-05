Hafif ticari araçlar, özellikle perakende, dağıtım ve lojistik sektörlerinde önemli bir rol üstlenirken, üretim sektöründe de hammadde taşıma ve ürün teslimatı gibi çeşitli aşamalarda görev alıyor.

Talep artışı, üretim kapasitesindeki büyümeyi yansıtırken, sanayi üretim endeksi ile hafif ticari araç satışları genellikle benzer bir seyir izliyor.

2019 bu yana sanayi üretim verileriyle hafif ticari araç satışlarındaki değişim de bu şekilde görülüyor:

Son 5 Yılın En Büyük Düşüşü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ekonomim.com’un derlediği tabloya göre şubat ayında hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38 oranında bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, 2020'den bu yana şubat ayında görülen en büyük gerileme oldu.

Yılın ilk iki ayında ise, şirketlerin aralık ayında araç alımlarını artırdığı gözlemlenirken, son 5 yıl içinde 2022’deki yüzde 5’lik düşüşün ardından, pazardaki en büyük azalma 2025’te yüzde 30 ile kaydedildi.

“Eğer hafif ticari araçları düşerse ekonomi kötüye gider”

Renault Türkiye eski CEO’su Hakan Doğu, otomobil habercisi Babür Gürel’in şubat verilerine yönelik paylaşımına şu değerlendirmeyi yaptı:

“25 yıldır bu rakamları takip ederim. Tecrübem bana şunu söyler: Eğer hafif ticari araçları düşerse ekonomi kötüye gider, satışlar çakılırsa piyasa çakılıyor demektir Zaten değişik piyasalardan gelen haberler öyleydi ve bu rakamlarla doğrulanmış oldu. Küçük iş sahipleri sıkı bir el freni çekmiş görünüyor, bakalım sadece spin atar mı yoksa araç devrilir mi göreceğiz.”