Bir dönem 'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan ve sosyal medya fenomeni haline dönüşen Ece Ronay, gündeme dair yaşananlarla ilgili yorum yapmadığı için kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"ODTÜ'LÜ YAPINCA KAHRAMAN, DİYARBAKIRLI YAPINCA TERÖRİST"

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eleştirilere yanıt veren Ece Ronay, şunları söyledi:

Siyasetle ilgilenmiyorum, ilgilenmeyeceğim. Hiç işim olmaz, hiç umrumda değil! ODTÜ’lü biri yaptığında ona kahraman diyorsunuz; ben Diyarbakırlıyım, ben yaptığımda bana terörist diyorsunuz