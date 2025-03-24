Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Her millet kendi özüyle kendi cevheriyle yol alır, milletler eğitim başta olmak üzere medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi değerlerinden tenasüh eder.

Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi, eğitim sahasında da gerçekleştirdik.

Hayatlarını Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bilgili, şuurlu ve şahsiyetli nesiller yetiştirmeye adayan emekli öğretmenlerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum.

Her bir öğrencinin yeteneklerine özel bir eğitim anlayışını sürdürüyoruz. Pek çok alanda Avrupa standartlarına getirdik. Müfredatta yaptığımız reformları fiziki yatırımlarla güçlendirdik. 360 binin üzerinde derslik inşa ederek toplam sayımızı 735 bine çıkardık.

Eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimi 23, ortaöğretimi ise 22’ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik.

Bu milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizlerin asli sorumluluğudur."

Erdoğan, "Bu milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizlerin asli sorumluluğudur. Eğitim fikir ithalatı yapmak değildir. Eğitim kendi sesini bulmak, kendi eserini ortaya koymak, kendi müktesebatını oluşturmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde sokaklarda gençler üzerinden planlanan provokasyonlara da sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek gencimiz de yoktur."