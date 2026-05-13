Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantıları' yapıldı.

Eceabat ilçesinde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün başkanlık yaptı. 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantıları' programı başkan ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; yangın risklerinin en aza indirilmesi, hazırlık çalışmaları ve kurumlar arası etkin koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik kararlar görüşüldü. Toplantı çıktıları imza altına alındı.