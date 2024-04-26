Eczacıbaşı Dynavit, İstanbul Okan Üniversitesi’nin düzenlediği, öğrenciler ile çalışanların oylarıyla belirlenen 2023 Spor Ödülleri Töreni’nde ’Yılın Kadın Spor Takımı’ ödülüne layık görüldü.

Geçen sezon 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda rakibi V.Bank’ı finalde 3-2 mağlup ederek üçüncü kez Kulüpler Dünya Şampiyonu olan ve uluslararası alanda imza attığı başarılarına bir yenisini daha katan Eczacıbaşı Dynavit’e, İstanbul Okan Üniversitesi tarafından takdim edilen ödülü, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık ve Eczacıbaşı Kulüp Müdürü Bilun Yılmaz aldı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Müdürü Bilun Yılmaz, görüşlerini şu şekilde ifade etti:

"Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak, gençlerin ve Okan Üniversitesi’nin değerli çalışanlarının oylarıyla "Yılın Kadın Spor Takımı" ödülünü kazanmış olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu ödülü, gençlerimizin ve toplumun spor sevgisinin, tutkusunun ve desteğinin değerli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin voleybol alanında gösterdiği başarılar ve ilerlemelerle dünyada voleybolun en önemli merkezlerinden biri haline geldiğimiz bu zamanlarda Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak bu ödüle bizi layık gördüğünüz için teşekkür ederiz."