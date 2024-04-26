Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 92 kişiyi yakaladı, gözaltına alınan 10 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada aranması olan şahıslara yönelik yapmış olduğu operasyonlarda çeşitli suçlardan aranma kayıtları olan 20 kişi yakalanırken, bu şahıslardan ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan aranan Y.S. 3 yıl, H.B. 1 yıl 8 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan H.V., A.K., R.E., S.D. ve B.E. isimli 5 şahsın birer yıl, ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan E.C. isimli şahsın 5 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

Öte yandan, ilçe genelinde ‘Oto Hırsızlığı’ suçuna karışan şüpheli A.K. isimli şahsın da aralarında olduğu toplamda 10 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.