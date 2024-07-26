Eczacıbaşı Dynavit’in oyuncuları WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile tüm taraftarlarını sembolik olarak kaplan evlat edinmeye davet etti.

Türk voleybolunun lokomotiflerinden olan Eczacıbaşı Spor Kulübü bir kez daha ses getirecek bir projeye imza atıyor. Her yıl 29 Temmuz tarihinde kaplanlar ve yaşam alanlarına yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada kutlanan “Dünya Kaplan Günü” için Eczacıbaşı Dynavit ve WWF-Türkiye güçlerini birleştiriyor.

Kaplanlardan kaplan evlat edinme çağrısı

Kurulduğu 1966 yılından bu yana toplumsal yaşamın gelişimine katkıda bulunmak için saha içi ve saha dışı projeleriyle birçok konuda farkındalık oluşturan Eczacıbaşı Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün gücünü aldığı ve kulübün sembolü olan “kaplan”dan esinlenen Eczacıbaşı Dynavit, Dünya Kaplan Günü’nde sembolik olarak taraftarlarını WWF-Türkiye ile kaplan evlat edinmeye davet ediyor.

Sağlıklı bir ekosistemin devamlılığında önemli bir role sahip olan kaplanlar geçtiğimiz yüzyıla göre %95 oranında azalmış durumda. Bugün doğal ortamında sadece 3 bin 900 kaplan yaşıyor. Voleybolun kaplanlarının çağrısına kulak vererek sembolik olarak bir kaplan evlat edinmek, sevdiklerine ve doğaya güzel bir hediye vermek isteyenler WWF-Türkiye’nin destek sayfalarını adresini ziyaret edebilir.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün başarılı oyuncuları Beyza Arıcı, Elif Şahin, Defne Başyolcu ve Aybüke Özel kamera karşısına geçerek taraftaraWWF-Türkiye’den kaplan evlat edinme çağrısında bulundu.