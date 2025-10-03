Eczacıbaşı Dynavit’in 2025-2026 sezonu iç saha maçları kombine ön ve genel satış dönemi başladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, 2025-26 voleybol sezonuna yeni evinde karşılamanın heyecanını yaşıyor. Kombineler, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün resmi biletleme partneri Biletinial’ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. 4 bin kişi kapasiteli salon için taraftarlar, Biletinial üzerinden diledikleri kategoriyi seçerek tüm sezon boyunca aynı koltukta maçların heyecanını yaşayabilecek. Kombine bilet sahipleri, tek tek bilet alma zahmetinden kurtulurken avantajlı fiyatlarla tribündeki yerlerini garanti altına alacak.

Kombine fiyatları şu şekilde:

Ön satış

VIP: 30 bin TL

1.Kategori: 8 bin TL

2.Kategori: 6 bin TL

3.Kategori: 5 bin TL

Genel satış

VIP: 35 bin TL

1.Kategori: 10 bin TL

2.Kategori: 7 bin 500 TL

3.Kategori: 5 bin 750 TL