Eczacıbaşı Topluluğu’nun bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren kuruluşu Eczacıbaşı Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge merkezi tescili aldı. Topluluğun beşinci Ar-Ge merkezi olma özelliği taşıyan Eczacıbaşı Bilişim Ar-Ge Merkezi, yapay zeka ve veri odağı ile akıllı ve mobil çözümler geliştirecek.

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları ve topluluk dışı kuruluşlara bilgi teknolojileri konusunda yazılım, danışmanlık, servis ve destek hizmetleri veren Eczacıbaşı Bilişim, Ocak 2024 itibarıyla Ar-Ge merkezi olma onayı alarak önemli bir adım attı. 34 yılı aşkın süredir 20’den fazla sektöre hizmet sunan Eczacıbaşı Bilişim bünyesindeki Ar-Ge merkezi yapay zekâ ve veri odağıyla, çevre dostu ve sürdürülebilir projelere yönelik akıllı çözümlerin ürünleşmesi üzerine çalışacak.

Bünyesinde veri bilimcileri ve mühendisleri bulunduran ve hem gelişen teknolojilere yönelik rekabetçi ürünler geliştiren hem de bu alanda çalışan bilim insanları ve mühendisler için cazibe merkezi oluşturan Eczacıbaşı Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na optimizasyon, verimlilik, dijitalleşme ve yapay zekâ alanında sunduğu beş proje ile Ar-Ge merkezi tesciline hak kazandı.

Eczacıbaşı Bilişim önümüzdeki dönemde, yenilikçilik odaklı büyüyerek, uluslararası arenada rekabet gücü elde etmeyive inovatif akıllı teknoloji projeleri ile sektöre ve Türkiye’ye katkı sağlamayı amaçlıyor. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerle kurduğu iş birlikleri ile sağladığı bilgi transferi ve yenilikçi çözümlerle bilişim sektöründe önemli bir oyuncu olduğu belirtilen Eczacıbaşı Bilişim, uygulama geliştirme, veri bilimi, veri mühendisliği ve yapay zekâ birimleriyle inovasyon odaklı ve sektöre değer oluşturan ürünler geliştirmeyi sürdürecek.

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde, bilişim alanındaki Ar-Ge merkezinin yanı sıra tüketim ürünleri, sağlık ve doğal kaynaklar alanlarında Ar-Ge projeleri geliştiren üç Ar-Ge merkezi ve seramik sağlık gereçleri alanında faaliyet gösteren inovasyon merkezi statüsünde bir Ar-Ge merkezi bulunuyor. Topluluğun, 2023 sonu itibarıyla ana iş alanlarında 24’ü uluslararası olmak üzere 150 tescilli patenti bulunuyor.

Faruk Eczacıbaşı: “Hepimize düşen görevler var”

Ar-Ge’nin önemini vurgulayan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Vizyonumuz sürdürülebilirlik, gezenimizin iyiliği ve gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakabilmek. Bunun için hepimize düşen görevler var. Teknolojide Ar-Ge bu alanda kritik önem taşıyor. İş birliği ve katılımcılık diğer önemli kavramlar. Ar-Ge Merkezimizin Bakanlık onayı alarak çalışmalarını yeni yapıda sürdürecek olması hepimiz için büyük mutluluk. Eczacıbaşı Bilişim olarak Ar-Ge, iş birliği ve teknolojinin gücü ile kırılım dalgalarının önünde durarak, ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak projeler geliştireceğimize inancım tam” dedi.

Eczacıbaşı Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Bilişim Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Koçak da, Ar-Ge Merkezi olarak, yenilikçi çözümler üreten ve akıllı ürünler geliştiren bir kuruluş olma yolunda önemli bir adım attıklarını belirterek, “Ana hedefimiz, sürekli gelişim ve performans kültürü ile otomasyon ve yapay zeka teknolojilerini tüm ürün ve hizmetlerimize entegre etmek. Eczacıbaşı’nın “Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın öncüsü olma” vizyonuna, teknolojinin her alanda dönüştürücü gücünü kullanarak katkı sağlamaya devam edeceğiz. Daha akıllı, daha verimli çözümlerle bugünün ve yarının dünyasını şekillendiren projeler odağımızda olmaya devam edecek. Bunu da alanında uzman bilim insanları ve mühendislerden oluşan güçlü ekibimizle başaracağız” diye konuştu.

Eczacıbaşı Bilişim İş Birimi Direktörü Barış Dönmez ise, Eczacıbaşı Bilişim olarak önemli bir dönüşüm sürecine girdiklerini ifade ederek, “Topluluğumuzun dijital dönüşümü kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile önemli çıktılar elde ederken, birçok ödüle layık görüldük. Bu süreç boyunca bizi bir arada tutan en önemli faktör, birlikte başarıya ulaşma motivasyonu oldu. Ar-Ge merkezi olma yolculuğumuzun öğrenimleri ve bu çerçevede belirlediğimiz yeni hedeflerle hem yurt içinde hem de yurt dışında etkin çözümler sunan bir oyuncu olma vizyonumuz var. Farklı disiplinlerde uzmanlıkları olan, farklı perspektifler sunabilen genç bir ekibiz. Türkiye’de teknoloji alanındaki kadın çalışan oranı yaklaşık yüzde 10 iken Ar-Ge merkezimizde bu oran yüzde 48. Sektörümüze ve ülkemize akıllı teknolojiler alanında ürün geliştirirken teknoloji alanında çalışan yeteneğin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.