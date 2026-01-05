ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun oğlu Nicolás Maduro Guerra, ABD’nin öncülük ettiği operasyon sonucu babası ile annesi Cilia Flores’in gözaltına alınmasının ardından, iktidar kanadı içinde yaşanabilecek olası ihanetlere karşı dikkat çekici bir uyarı yaptı.

Çevrim içi paylaşılan ses kaydında konuşan Maduro Guerra, sorumluların tarih önünde ortaya çıkacağını belirtti. Açıklamaları, babasının etrafında şekillenen Chavismo hareketi içinde iç ayrılıkların olabileceğine işaret etti. "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek. Tarih bunu açığa çıkaracak" ifadelerini kullandı.

La Guaira’yı temsilen Ulusal Meclis’te görev yapan ve iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti’nin (PSUV) önde gelen isimleri arasında yer alan Maduro Guerra, destekçilerine birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Parti üyelerinin ve destekçilerin 4 ve 5 Ocak'ta seferber edilmesini isteyen Guerra, siyasi yeniden toparlanmanın ve moralin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, "dış saldırıya" karşı daha sıkı siyasi ve askeri koordinasyon gerektiğini söyledi.

Guerra, öfke ve acıya rağmen hareketin sokaklarda olmaya devam edeceğini vurguladı. "Bizi zayıf görmek istiyorlar. İyiyiz, sakiniz. Bizi halkın arasında göreceksiniz. Elbette canımız yanıyor, elbette öfkelendiriyor, ama başaramayacaklar" dedi.